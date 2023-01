30 Fahrgäste bei Angriff auf Bahnhof in Nigeria entführt

In Nigeria haben Bewaffnete einen Bahnhof angegriffen und mehr als 30 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Nach Polizeiangaben hatten die Angreifer an dem Bahnhof im südlichen Bundesstaat Edo am Samstagabend erst geschossen und dann wartende Fahrgäste entführt. Ein Sprecher der Regierung von Edo sagte, einer der 32 Entführten sei nach dem Angriff entkommen. Nach den anderen suche die Polizei. Es gab zudem mehrere Verletzte.