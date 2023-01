Über drei Jahre Haft für verkaufte Zugänge zu US-Eliteunis

Der Drahtzieher einer landesweiten Betrugsmasche für die Zulassung an Elite-Unis in den USA, William "Rick" Singer, ist zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 62-Jährige eine Millionenstrafe zahlen, wie die Staatsanwaltschaft Boston am Mittwoch (Ortszeit) nach der Urteilsverkündung mitteilte. Zu seinen Kunden hatten auch Prominente gehört, die ihren Kindern den Eintritt in Elite-Unis wie Stanford, Yale oder Georgetown ermöglichen wollten.