Die beiden Männer waren bereits am Wochenende aus noch nicht bekannter Ursache in Streit geraten. Gegen 20.45 Uhr dürfte der ältere der beiden Kontrahenten dann zugestochen haben. Er rief daraufhin offenbar den Notruf, während das Opfer in eine Wohnung flüchtete. Der Nachbar rief ebenfalls die Polizei, die bereits bei der Anfahrt war. Als klar war, dass es sich um Stichverletzungen handeln dürfte, wurden weitere Streifen hinzugezogen.

Der Verdächtige wurde wenig später festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Der in Graz lebende Portugiese hat die Notoperation gut überstanden und dürfte in einigen Tagen das Krankenhaus wieder verlassen können.