Anklage zu mehrfachen Missbrauchsfall in Vorarlberg fertig

Sechs Männer sind in Vorarlberg wegen des sexuellen Missbrauchs einer alkoholisierten Frau angeklagt. Die sechs Verdächtigen, alle afghanische Staatsbürger, sollen sich im Februar in Bludenz an der Frau vergangen haben. Sie sitzen seit Juli in Untersuchungshaft. Laut Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, ist nun die Anklage fertig. Die Männer seien im wesentlichen nicht geständig, berichtete Gerichtssprecher Dietmar Nußbaumer aus dem Akt.