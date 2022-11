2.999 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

In Österreich sind laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Samstag 2.999 Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 3.816 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank somit auf 295,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 39.524 laborbestätigte aktive Fälle, um 316 mehr als am Tag zuvor.