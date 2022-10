Vier Menschen in Fleischtaschen am Wiener Stephansplatz

Zum Welttierschutztag am Dienstag hat der Verein gegen Tierfabriken (VGT) auf dem Wiener Stephansplatz vier Menschen als Fleisch in Fleischtassen samt Preispickerl ausgestellt. "Tiere bestehen aus Fleisch und Blut wie Menschen, haben genauso ein Bewusstsein und wollen gerne weiterleben", hieß es in einer Aussendung. Der VGT appellierte damit an die Gesellschaft, ihren Fleischkonsum einzuschränken.