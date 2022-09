Mount Ibu in Indonesien ausgebrochen

In Indonesien ist der Mount Ibu ausgebrochen, ein rund 1.300 Meter hoher Stratovulkan auf der Insel Halmahera. Der Feuerberg spuckte Aschewolken 2,5 Kilometer hoch in die Luft, wie ein Sprecher des "Ibu Volcano Observatory" am Donnerstag sagte. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Bewohner der Region und Touristen wurden aufgefordert, dem Vulkan in einem Radius von zwei Kilometern fern zu bleiben.