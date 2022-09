Mehr als 20 Tote bei Bootsunglück in Bangladesch

Bei einem Bootsunglück in Bangladesch sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelte es sich bei den meisten Opfern um Frauen und Kinder. Rund 25 weitere Menschen wurden demnach vermisst. Die Suche nach weiteren Leichen dauerte den Polizeiangaben zufolge an.