48 mögliche Brandstifter in Frankreich gefasst

Nach verheerenden Waldbränden in Frankreich diesen Sommer mit 65.000 Hektar zerstörten Naturflächen hat die Polizei inzwischen Dutzende mutmaßliche Brandstifter ermittelt. "Derzeit hat die Gendarmerie 48 Personen, die im Rahmen von etwa 40 durchgeführten Ermittlungen festgenommen wurden, und zwölf Verurteilungen", sagte Gendarmerie-Sprecherin Marie-Laure Pezant am Freitag dem Sender RTL in Paris.