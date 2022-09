Reisebus stürzt ab - vier Schwerverletzte in Steiermark

Vier Schwer- und 15 Leichtverletzte hat es Donnerstagabend bei einem Busunfall im steirischen Salzkammergut gegeben. Der Reisebus mit insgesamt 32 Insassen war in der Nähe von Bad Mitterndorf einen Hang hinuntergestürzt und hatte sich überschlagen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA Freitagnacht auf Anfrage mitteilte, wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht und die restlichen Businsassen von der Feuerwehr in Kainisch versorgt.