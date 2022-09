Mehrere Tote bei Ebola-Ausbruch in Uganda

Bei einem Ebola-Ausbruch im ostafrikanischen Uganda sind bisher mindestens elf Menschen gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag mit. Außerdem seien insgesamt elf aktive Ebola-Fälle im Land bestätigt worden. Zudem werden 58 Personen, die mit Infizierten in Kontakt standen, überwacht. Am Dienstag hatte das Ministerium noch von einem Toten gesprochen.