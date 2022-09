Harley-Treffen am Faaker See mit 50.000 Motorrädern

50.000 Motorräder sind diese Woche beim 24. Harley-Treffen am Kärntner Faaker See gezählt wurden. Wie die Kärnten Werbung am Samstag in einer Aussendung mitteilte, reichten die Zahlen zwar noch nicht an die Zeit vor der Corona-Pandemie heran, man habe aber immerhin 80.000 Besucherinnen und Besucher im Harley-Village verzeichnet. Insgesamt zogen die Veranstalter eine positive Bilanz.