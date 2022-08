US-Soldatin überfuhr und tötete jungen Italiener auf Radweg

Eine 20-jährige Soldatin der United States Air Force (USAF) ist in Italien festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, weil sie am Sonntag einen 15-jährigen Italiener auf einem Radweg in der Nähe von Pordenone in der norditalienischen Region Friaul Julisch Venetien überfahren und getötet hat. Die Frau hatte sich nach einer Nacht in einer Diskothek alkoholisiert ans Steuer gesetzt, berichteten die Ermittler.