Zwei weitere Menschen wurden auf dem nahen Festland in der Region Wester Ross ebenfalls durch Schüsse verletzt und in Kliniken gebracht. Ein 39-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit den Vorfällen festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er für alle Taten verantwortlich ist. "Ich möchte den Menschen versichern, dass wir diese Vorfälle als eingedämmt betrachten ohne weitere Bedrohung für die Öffentlichkeit", sagte Chief Superintendent Conrad Trickett, der lokale Chef der Polizei in der Highlands-and-Islands-Abteilung der Mitteilung zufolge.