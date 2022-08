Biden negativ auf Corona getestet

US-Präsident Joe Biden wurde negativ auf COVID-19 getestet, teilte der Arzt des Weißen Hauses, Kevin O'Connor, am Samstag mit. Biden werde aber in Isolation bleiben, bis ein zweiter Test negativ ausfalle. Der 79-jährige Präsident war am 21. Juli erstmals positiv auf Covid-19 getestet worden.