Tiergarten Schönbrunn wird 270 Jahre alt

Der Tiergarten Schönbrunn, der älteste Zoo der Welt, feiert am Sonntag sein 270-jähriges Jubiläum. "Als wissenschaftlich geführter Zoo haben wir die Aufgabe, unsere Besucherinnen und Besucher für die Welt der Tiere zu begeistern und ihr Bewusstsein für Natur- und Artenschutz zu fördern. Die Zootiere sind Botschafter für ihre bedrohten Verwandten in der Wildbahn", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.