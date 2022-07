Bald 1.500 Corona-Infizierte in Spitalsbehandlung

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion in Österreichs Krankenhäusern liegen, steigt weiter an. Derzeit sind fast 1.500 Menschen - exakt 1.496 - in Spitalsbehandlung. Davon müssen 80 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden, berichteten am Freitag Gesundheits- und Innenministerium. Innerhalb von 24 Stunden kamen 11.115 Neuinfektionen hinzu. Zehn Menschen starben an bzw. mit Covid-19.