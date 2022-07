Suchaktion nach Jugendlichen in den Karawanken erfolgreich

Eine Suchaktion in den Karawanken nach zwei französischen Jugendlichen, die am Mittwoch von St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) zu einer Wanderung aufgebrochen waren, ist erfolgreich gewesen. Am Freitag gegen 11.00 Uhr wurden der 16-jährige Bursche und das 15 Jahre alte Mädchen vom Polizeihubschrauber "Libelle" aus geortet und mittels Tau geborgen. Sie waren nur leicht verletzt, berichtete die an der Suchaktion beteiligte Bergrettung in einer Aussendung.