Kuh überrannte Wanderin in Niederösterreich

In den Türnitzer Alpen in Niederösterreich ist am Sonntag eine Wanderin von einer Kuh attackiert und verletzt worden. Die 53-Jährige war laut Angaben eines ÖAMTC-Sprechers unabsichtlich einem Kalb zu nahe gekommen und wurde danach vom Muttertier nahezu überrannt. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog die Frau in das Universitätsklinikum St. Pölten.