Haft für Judo-Trainer in Taiwan wegen Todesfall im Training

Weil er einen siebenjährigen Schüler immer wieder auf die Matte geworfen und damit den Tod des Buben verursacht hat, ist ein Judo-Trainer in Taiwan zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bezirksgericht in Taichung urteilte am Mittwoch, der Trainer habe den Buben gezwungen, seinen Anweisungen zu folgen, und dabei "die Möglichkeit außer Acht gelassen, dass dies zum Tode führen könnte".