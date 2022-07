Strand in Südafrika nach tödlichem Hai-Angriff geschlossen

Nach einem tödlichen Hai-Angriff haben Rettungskräfte bis auf weiteres einen beliebten Urlaubsstrand in Südafrika geschlossen. Am Dienstag hatte ein Hai einen Mann am Sanctuary Beach in der Ortschaft Plettenberg Bay, die an der berühmten Garden Route liegt, getötet. Der Mann sei nach Angaben der Nationalen Seenotrettungsgesellschaft (NSRI) mehrere Meter ins Meer hinaus geschwommen. Um welche Art von Hai es sich bei dem Angriff handelte, blieb zunächst unklar.