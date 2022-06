NASA-Satellit soll Umlaufbahn für Mond-Raumstation testen

Noch in diesem Jahrzehnt will die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Raumstation am Mond aufbauen - jetzt soll ein Mini-Satellit deren Umlaufbahn schon einmal testen. Der Satellit namens "Capstone" (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) startete am Dienstag an Bord einer "Electron"-Rakete der Firma Rocket Lab von einem Weltraumbahnhof in Neuseeland aus, wie die NASA mitteilte.