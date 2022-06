Verwandte und Freunde des Opfers hätten erklärt, dass der Mann sie bedrängt und gezwungen habe, seinen Antrag anzunehmen. In sozialen Medien wurde ein Video der Tat verbreitet. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der die am Boden liegende Frau tötet - bei Tageslicht auf einer belebten Straße vor dem Eingang der Universität. Kurz darauf nehmen Passanten ihn in ihre Gewalt. Auf dem Handy des mutmaßlichen Täters fanden Ermittler laut Staatsanwaltschaft Nachrichten, in denen er der Frau droht, sie zu töten. Er wurde festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten.

In Ägypten kommt es immer wieder zu Diskriminierung von und teils brutaler Gewalt gegen Frauen. Laut einer von den Vereinten Nationen geleiteten Studie von 2017 meinen 90 Prozent der Männer in Ägypten, dass Frauen Gewalt hinnehmen sollten, um die Familie "zusammenzuhalten". Generationen ägyptischer Frauen und Mädchen hätten unter Gewalt gelitten, hatte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, vergangenes Jahr gesagt. Darunter seien häusliche und sexuelle Gewalt, Vergewaltigung in der Ehe und sogenannten "Ehren"-Verbrechen oder "Jungfräulichkeits-Tests".