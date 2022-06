26-Jähriger in Wiener Park von Unbekanntem angeschossen

Ein 26 Jahre alter Mann ist Montagabend in einem öffentlichen Park in Wien-Favoriten von einem Unbekannten mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals angeschossen worden. Das Opfer wurde im Bereich des Oberschenkels, des Arms und des Gesäßes getroffen. Die Polizei stellte mehrere Patronenhülsen sicher, der Schütze konnte jedoch flüchten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.