In Schmiding sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Giraffen geboren und großgezogen worden. Derzeit lebt dort eine fünfköpfige Familie der seltenen Rothschildgiraffen. Nuka, das jüngste Mitglied, kam heuer am 22. Jänner zur Welt. Inzwischen ist der Nachwuchs 2,20 Meter groß und wiegt rund 160 Kilo. Als besondere Attraktion bietet der Zoo unter Aufsicht eins Tierpflegers die Fütterung der Giraffen an, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.