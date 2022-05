Leichtflugzeuge in OÖ zusammengestoßen: Keine Verletzten

Kurz nach 7.00 Uhr sind am Sonntag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) zwei Leichtflugzeuge in der Luft zusammengestoßen. Jeweils zwei Männer hatten sich in den Fliegern befunden. Alle vier kamen unverletzt und mit dem Schrecken davon. Das berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr der APA. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist vorerst Gegenstand der Erhebungen.