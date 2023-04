Taliban halten laut NGO drei Briten fest

In Afghanistan werden laut einer Hilfsorganisation drei britische Staatsbürger von den im Land regierenden radikalislamischen Taliban festgehalten. Die Organisation Presidium Network erklärte am Samstag auf Twitter, sie arbeite eng mit den Familien von zwei der Festgehaltenen zusammen. Das britische Außenministerium arbeitet daran, "konsularischen Kontakt zu den in Afghanistan festgehaltenen britischen Staatsangehörigen sicherzustellen".