In Anwesenheit des sichtlich bewegten Papstes schilderten einzelne Geflüchtete aus Libyen und dem Libanon ihre Fluchtgeschichten. Auch Helfer, die Migranten in ihrem Haus aufgenommen haben, sprachen über ihre Erfahrungen.

Der Papst betonte, dass es sich bei der Flucht über sichere Korridore um eine wichtige Alternative zum oft tödlichen Weg über das Meer handle. Man dürfe nicht zulassen, dass das Mittelmeer zu einem Friedhof werde, so Franziskus.

Die Organisation von humanitären Korridoren zur Flucht aus Kriegs- und Notstandsgebieten wurde im Jahr 2016 gestartet. Nach Angaben von Helfern haben seither 6.800 Menschen auf diesem Weg Europa erreicht, unter ihnen zahlreiche Kinder. Die meisten von ihnen wurden in Italien untergebracht. Außerdem beteiligen sich Frankreich, Belgien, Andorra und die Republik San Marino an der Aktion.

Auf illegalem Weg, meist in Booten über das Mittelmeer, landete allein im vergangenen Jahr 105.000 Migranten in Italien, im Jahr zuvor waren es etwa 60.000. Jedes Jahr ertrinken Hunderte Menschen beim Versuch, nach Europa zu gelangen.

In seinem Redetext, den der sichtlich erschöpfte Papst nicht vollständig vortrug, hieß es: "Diese Initiative ist in tragischer Weise aktuell und notwendiger denn je. Das zeigt auch der jüngste Schiffbruch bei Cutro. Dieser Schiffbruch durfte nicht passieren, und man muss alles unternehmen, damit er sich nicht wiederholt." Die humanitären Fluchtkorridore seien "Brücken, die so viele Kinder, Frauen, Männer und Alte in Sicherheit, Legalität und Würde genutzt haben. Sie überqueren Grenzen und die Mauern der Gleichgültigkeit, an denen die Hoffnung so vieler Menschen zerschellt."

Nach seiner Ansprache schüttelte der Papst bei einer Rollstuhlfahrt durch die Menge Hunderte von Händen und machte Kindern kleine Geschenke.