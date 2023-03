Versuchte Festnahme von pakistanischem Ex-Premier ausgesetzt

Die versuchte Festnahme des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan ist nach heftigen Auseinandersetzungen der Polizei mit Khans Anhängern vorübergehend ausgesetzt worden. Ein Gericht in Lahore habe am Mittwoch angeordnet, dass die Sicherheitskräfte ihren Einsatz bis Donnerstagvormittag (Ortszeit) einstellten, teilte ein Mitarbeiter von Khan am Mittwoch mit.