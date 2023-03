Amnesty warnt vor Gefahren für Frauen im Ukraine-Krieg

Anlässlich des Internationalen Frauentags hat Amnesty International zur Solidarität mit Frauen in der Ukraine aufgerufen. "Frauen stehen in diesem brutalen russischen Angriffskrieg immer wieder an vorderster Stelle - sei es als Soldatinnen, Ärztinnen und Krankenschwestern, Freiwillige, Betreuerinnen, Binnenvertriebene, Flüchtlinge und allzu oft als Todesopfer und Überlebende", so die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Julia Duchrow.