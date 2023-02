Sunak bezeichnete im Anschluss die Einigung mit der EU über Brexit-Sonderregeln für Nordirland als "Beginn eines neuen Kapitels" der Beziehungen. Die Verhandlungen seien nicht immer einfach gewesen, doch seien Großbritannien und die EU Verbündete, Handelspartner und Freunde, sagte der konservative Politiker bei einer Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch diese sprach von einem "neuen Kapitel".

Die Einigung werde einen reibungslosen, freifließenden Handel ohne Grenze in der Irischen See ermöglichen, so Sunak weiter. Von der Leyen gab sich ebenfalls zuversichtlich, dass die Einigung funktionieren werde, da strenge Sicherheitsmaßnahmen ausgehandelt worden seien.

Im Unterhaus wandte sich Sunak am Montagabend gezielt an seine Kritiker und betonte, er habe ihre Bedenken berücksichtigt und könne ihre Vorbehalte verstehen. Man habe jedoch der EU Zugeständnisse abgerungen, die lange als unmöglich gegolten hätten. Der neue Deal - dem Ort der Einigung gemäß offiziell "Windsor Framework" genannt - sei "das, von dem viele gesagt haben, es könnte nicht erreicht werden", warb der Premier.

Nach Ansicht von Kommentatoren hat Sunak Zugeständnisse von Brüssel erhalten, die seine Vorgänger nicht bekommen hätten. Zurückgeführt wird das darauf, dass der Premierminister als Pragmatiker gilt, dem mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Was sich die EU-Kommission für Ihr Entgegenkommen erwartet, machte sie in einer Pressemitteilung deutlich: Großbritannien werde ein umstrittenes Gesetzesvorhaben zur Aushebelung des Nordirland-Protokolls nicht weiter verfolgen, hieß es darin.

Der britische König Charles III. empfing von der Leyen am Montagabend auf Schloss Windsor. Von der Leyen postete ein Foto des Treffens mit dem Monarchen auf Twitter. Es sei bei dem Treffen unter anderem um die Unterstützung für die Ukraine und den Kampf gegen die Klimaerwärmung gegangen, schrieb die EU-Kommissionschefin.

Es gilt als heikel, dass sich der König unmittelbar nach der Verkündung des Abkommens mit der EU-Kommissionschefin traf. Normalerweise hält sich der Monarch in Großbritannien aus Themen, die als parteipolitisch gelten, streng heraus. Ex-BBC-Royalexperte Peter Hunt bezeichnete das Treffen als "schwere Fehleinschätzung von König Charles und seinen Beratern". Der König sei von seiner einenden Rolle abgewichen in einem unklugen Versuch, als Staatsmann dazustehen. Er fügte hinzu: "Dafür wird jemand büßen müssen."

Konkret geht es bei der Einigung zwischen London und Brüssel um die Umsetzung des sogenannten Nordirland-Protokolls, das als Teil des Brexit-Vertrags ausgehandelt worden war. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen. Sonst wurde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet.

Doch die Kontrollen sorgen auch für Schwierigkeiten im innerbritischen Handel. Die Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten. London wollte den Vertrag deshalb nachverhandeln. Großbritannien ist infolge einer Volksabstimmung seit drei Jahren nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Die EU besteht nun noch aus 27 Mitgliedern.

Der Streit hatte die Beziehungen zwischen London und Brüssel erheblich belastet, aber auch das Verhältnis von London und Berlin. Mit Spannung wird erwartet, ob die nordirische Unionistenpartei DUP das Abkommen akzeptieren wird. DUP-Chef Jeffrey Donaldson sprach von erheblichen Fortschritten, es gebe aber auch noch "Schlüsselfragen, die Anlass zur Sorge geben". Die DUP blockiert aus Protest gegen die Regelungen seit Monaten die Bildung einer Regionalregierung in Nordirland. Sie steht nun unter Druck, die politische Blockadehaltung aufzugeben.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigte sich erfreut über die Einigung. "Das ist der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden auf der Insel Irland, während gleichzeitig die Integrität des europäischen Binnenmarktes gewahrt bleibt", schrieb sie auf Englisch auf Twitter. Auch Europaabgeordnete der ÖVP und der SPÖ sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßten den Deal.