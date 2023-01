Babi? und Pavel in Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien

Bei der Präsidentenwahl in Tschechien wird es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej BabiÅ¡ und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel geben. Dies hat die erste Wahlrunde ergeben, die am Samstag zu Ende ging. Nach der Auszählung von 85 Prozent der Wahllokale lag BabiÅ¡ mit 36 Prozent der Stimmen vorne. Pavel kam auf 34 Prozent der Stimmen.