Die US-Botschaft in Russland hatte ein 50 Sekunden langes Video veröffentlicht, das sich an Russen richtete, die gegen den Krieg in der Ukraine seien. Was dort geschehe, "ist Ihrer nicht würdig", hieß es zu Aufnahmen von Kriegsschäden in der Ukraine. In dem Video wurden auch Bilder von sowjetischen Kosmonauten, Schriftsteller wie Fjodor Dostojewski sowie Politiker wie Leonid Breschnew, Michail Gorbatschow und Boris Jelzin gezeigt. Putin war nicht darunter.