Israelische Raketen um Hauptstadt Damaskus abgefangen

Syrien hat Medienberichten zufolge in der Nacht auf Dienstag israelische Raketen in der Region um die Hauptstadt Damaskus abgefangen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle und berichtete von "Explosionen in der Nähe von Damaskus". Zwei Soldaten seien verletzt worden.