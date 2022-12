IS-Miliz reklamiert Angriff auf Hotel in Kabul für sich

Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich reklamiert. Zwei IS-Kämpfer hätten in dem "von chinesischen Diplomaten und Geschäftsleuten" besuchten Hotel am Montag zwei Sprengsätze gezündet, teilte die Extremistengruppe mit. Einer von ihnen habe außerdem auf Hotelgäste geschossen. Bei dem Anschlag wurden mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.