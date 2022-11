US-Vize Harris fordert China bei Philippinen-Besuch heraus

Inmitten der Territorialstreitigkeiten in Teilen des Südchinesischen Meeres hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris die philippinische Insel Palawan besucht. Beobachter erwarteten, dass die Visite am Dienstag Spannungen mit China weiter anheizen könnte. Harris ist die ranghöchste US-Politikerin, die jemals in die westliche Inselprovinz gereist ist.