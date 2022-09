EU-Parlament billigt weitere Milliardenhilfen für Ukraine

Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Hilfsgeldern in Milliardenhöhe rechnen. Das EU-Parlament billigte am Donnerstag in Straßburg Kredite über fünf Milliarden Euro. Das Geld soll für den laufenden Betrieb des Staates verwendet werden. Zuvor hatte die Europäische Investitionsbank (EIB) den ersten Teil eines milliardenschweren Kreditpakets an die Ukraine ausgezahlt. Mit den ersten 500 Millionen Euro sollen Straßen, Brücken und Eisenbahninfrastruktur repariert werden.