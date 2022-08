Borrell gegen Visa-Sperre für alle Russen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hält eine vollständige Visa-Sperre für Russen für "keinen guten Vorschlag". In einem Sonntagabend in der ZiB 2 ausgestrahlten Interview warnte er davor, den Kontakt zur russischen Zivilbevölkerung zu kappen. Außerdem glaube er nicht, dass es in dieser Frage die nötige Einstimmigkeit unter den Entscheidungsträgern in der EU gebe.