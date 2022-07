Mindestens 15 Soldaten und drei Zivilisten in Mali getötet

Bei drei Angriffen in Mali sind mindestens 15 Soldaten und drei Zivilisten getötet worden. In Kalumba nahe der Grenze zu Mauretanien seien am Mittwoch zwölf Menschen getötet worden, unter ihnen drei zivile Mitarbeiter eines Straßenbauunternehmens, erklärten die malischen Streitkräfte. In Sokolo im Zentrum des afrikanischen Krisenstaates seien sechs Soldaten getötet und 25 weitere verletzt worden. Die Streitkräfte hätten 48 Angreifer getötet.