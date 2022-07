Auswahlverfahren um Johnson-Nachfolge geht in weitere Runde

Das Auswahlverfahren für die Nachfolge Boris Johnsons als Tory-Chef und britischer Premierminister geht am Montag in die nächste Runde. Bei der inzwischen dritten Abstimmungsrunde in der konservativen Fraktion sind noch fünf Personen - drei Frauen und zwei Männer - im Rennen. Der oder die Letztplatzierte fliegt raus. Bis Mitte der Woche soll das Bewerberfeld in weiteren Abstimmungsrunden auf zwei Kandidaten verkleinert werden. Danach haben die Parteimitglieder das Sagen.