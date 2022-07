Iran kann nach eigenen Angaben bereits Atombombe bauen

Der Iran ist nach Worten eines Beraters von Ayatollah Ali Khamenei technisch in der Lage eine Atombombe zu herzustellen. "Aber es gibt keine Entscheidung des Irans, eine zu bauen", sagte Kamal Kharrazi am Sonntag dem Sender Al Jazeera. "In wenigen Tagen waren wir in der Lage, Uran auf 60 Prozent anzureichern, und wir können problemlos 90 Prozent angereichertes Uran herstellen", sagte der Ex-Außenminister.