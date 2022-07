"Leider hat das bulgarische Außenministerium unser Ersuchen ignoriert und so sehe ich mich gezwungen, mich an die Führung meines Landes unverzüglich zu wenden mit der Anfrage, die russische Botschaft in Sofia zu schließen. Die Verantwortung für die weiteren schwerwiegenden Folgen dieses Schrittes trägt allein die Regierung von Kiril Petkow", schrieb Mitrofanowa auf ihrer Facebook-Seite.

Bulgariens scheidender Ministerpräsident Kiril Petkow hatte am Dienstag die Ausweisung der Diplomaten angeordnet, von denen viele für ausländische Geheimdienste gearbeitet haben sollen. Petkow sagte, sie hätten ihren diplomatischen Status nur als Tarnung benutzt. Sie müssten spätestens am kommenden Sonntag Bulgarien verlassen. Die Europäische Union und NATO stellten sich am Freitag hinter Bulgariens Entscheidung und verurteilten Russlands Verhalten.

Russlands Drohung, die diplomatischen Beziehungen zu Bulgarien abzubrechen, sei "ungerechtfertigt", hieß es in einem Statement des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Bulgarien habe in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht gehandelt. "Ein solch unverhältnismäßiger Schritt Russlands würde nur dazu dienen, es international weiter zu isolieren", hieß es in dem Statement. Der Auswärtige Dienst der EU sicherte Bulgarien zudem "unter diesen Umständen volle Unterstützung und Solidarität" zu. Man werde die Angelegenheit weiter aufmerksam verfolgen.

"Bulgariens Entscheidung, 70 russische Beamte, die als ausländische Agenten gelten, auszuweisen, ist eine souveräne Entscheidung, die respektiert werden muss", twitterte NATO-Sprecherin Oana Lungescu. Die NATO-Verbündeten verurteilten "aufs Schärfste" Russlands langjährige Vorgehensweisen "Einschüchterung, Versuche, in unsere demokratischen Prozesse und Institutionen einzugreifen sowie Angriffe auf die Sicherheit unserer Bürger". "Wir stehen solidarisch mit unserem Verbündeten Bulgarien", so Lungescu.

Die russische Botschafterin in Sofia hatte in einer diplomatischen Note gedroht, die Botschaft der Russischen Föderation in der bulgarischen Hauptstadt zu schließen, sollte die Regierung in Sofia bis Freitagmittag 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung nicht zurückziehen. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen bulgarischen Fernsehen BNT schloss Mitrofanowa den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Bulgarien und Russland nicht aus.

Petkow hatte die russische Botschaft daraufhin aufgefordert, die diplomatische Note zurückzuziehen, und an seiner Entscheidung festgehalten. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Bulgarien Anfang März bereits zehn russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt.