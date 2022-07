Ukraine im Fokus von Tschechiens EU-Ratspräsidentschaft

Jedes halbe Jahr wechselt der EU-Vorsitz unter den Mitgliedstaaten. Ab dem 1. Juli ist zum zweiten Mal Tschechien an der Reihe. Das Nachbarland mit rund 10,5 Millionen Einwohnern hat damit im zweiten Halbjahr 2022 maßgeblichen Einfluss auf die Zeitpläne und Themensetzung in der EU. Als Schwerpunkte will die Regierung in Prag die Bewältigung der Fluchtbewegung aus der Ukraine und die Planung des Wiederaufbaus der ehemaligen Sowjetrepublik nach dem Krieg vorantreiben.