Indigenen-Proteste in Ecuador: Präsident ortet Putschversuch

Angesichts teils gewalttätiger Protesten hat Ecuadors erzkonservativer Präsident Guillermo Lasso den indigenen Demonstranten vorgeworfen, ihn stürzen zu wollen. "Die wahre Absicht dieser Leute ist es, einen Staatsstreich anzuzetteln", sagte Lasso am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito. Kurz nach seiner Rede lieferten sich tausende Demonstranten nahe dem Kongressgebäude in Quito erneut Zusammenstöße mit der Polizei. Teile der Opposition drängen auf die Absetzung Lassos.