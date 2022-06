Türkei und Saudi-Arabien verabreden neue Zusammenarbeit

Die Türkei und Saudi-Arabien wollen mehr als drei Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi eine "neue Zeit der Zusammenarbeit" beginnen. Bei Gesprächen zwischen Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hätten beide Länder eine Kooperation auf politischer, wirtschaftlicher, militärischer und sicherheitspolitischer Ebene betont, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am späten Mittwochabend.