Türkei könnte Gipfel zu Ukraine-Getreideausfuhr ausrichten

Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zum Getreide-Export aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen.