Erdogan droht Griechenland mit Eskalation in der Ägäis

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland vor einer "weiteren Aufrüstung" griechischer Inseln in der Ägäis gewarnt. Athen solle "Träume, Äußerungen und Handlungen vermeiden, die es bedauern würde", sagte Erdogan am Donnerstag während Militärübungen an der westtürkischen Küste, an denen auch NATO-Verbündete beteiligt waren. "Reißt euch zusammen (...) ich spaße nicht", sagte Erdogan. Solche Aktionen Athens könnten "katastrophale Konsequenzen" haben.