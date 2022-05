Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Jansa ab.