Pussy Riot in Tirol: Posen und Brachialkonzert

Die Putin-kritische Band Pussy Riot hat am Sonntag ein Konzert in der "Alten Gerberei" in St. Johann in Tirol gegeben. Die Show war ausverkauft und die Punkband spielte in einem berstend vollen Konzertsaal. Bandmitglied Maria Vladimirovna "Masha" Aljochina - die erst kürzlich als Essens-Lieferantin verkleidet aus Russland geflohen ist - sagte vor ihrem Auftritt der APA, dass sie auf dieser Tour "ihre Meinung zur Ukraine-Situation möglichst laut sagen will".