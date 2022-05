Rendi-Wagner will mehr EU-Einsatz für Ende von Ukraine-Krieg

Europa müsse mehr Anstrengungen für den Frieden und ein Ende des Kriegs in der Ukraine zeigen, fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sich die Europäische Union "unkontrolliert in eine Eskalationsspirale hineinbewegt", sagte Rendi-Wagner am Freitag in Wien. Waffenlieferungen und Sanktionen allein würden diesen Krieg mittelfristig nicht beenden. "Man muss (Russlands Präsident Wladimir, Anm.) Putin an den Verhandlungstisch holen."